Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n.172 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 22 agosto per le successive 24 ore. Sulla provincia di Palermo persiste il livello di PREALLERTA per rischio incendi. Il rischio per ondate di calore, su una scala da 0 a 3, si attesta sul livello 2, con previsione di una temperatura massima percepita per Palermo di 36° centigradi.