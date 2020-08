Rizzo Pinna non sarà un giocatore del Palermo nella prossima stagione. Il giovane talento, che lo scorso anno non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio a causa di alcuni dissapori con l’ex tecnico Pergolizzi, non avrà il suo nuovo contratto professionistico. Sui social, l’ex numero 10 ha condiviso alcune parole dedicategli da un amico-tifoso. Ecco le stories postate su Instagram: