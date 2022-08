Giornata di presentazione alla stampa per Ionut Nedelcearu.

Ecco le parole del difensore rosanero in conferenza:

«Obiettivo? Il mio obiettivo è Sabato con Ascoli, gara per gara andare avanti e vedere cosa succede. Spero di fare meglio dell’anno scorso, sono a disposizione di mister Corini per migliorare. Concorrenza in difesa? Abbiamo bisogno di rinforzi perché il campionato è lungo e la concorrenza serve, ho trovato una bella città e un bellissimo stadio».