Giornata di presentazione alla stampa per Ionut Nedelcearu.

Ecco le parole del difensore rosanero in conferenza:

«È stato un anno difficile a Crotone ma è passato e non mi piace parlare del passato, adesso sono qua a Palermo, ho trovato un bel gruppo una bella società, mi sento bene e voglio dimostrare che posso aiutare la squadra. In passato sono stato vicino a molte squadre ma non mi piace pensarci, l’anno scorso ho giocato a tre quest’anno a 4 e devo imparare molte cose e sono a disposizione di Corini per crescere».