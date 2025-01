Palermo-Modena, Dionisi: «Non sono stati giorni semplici. L’abbraccio di gruppo nel finale un bel segnale»

Nel post-partita di Palermo-Modena, Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni ufficiali del club:

«Non è stata una gara semplice, siamo partiti bene e poi sono stati leggermente bravi loro. Poi è stato importante aver realizzato l’1 a 0 in un momento equilibrato della partita e poi, nel secondo tempo, la seconda rete ci ha permesso di vincere: un aspetto importante visto che spesso nelle seconde frazioni di gioco ci abbassiamo. Il Modena ha fatto una signor partita e affrontarli in questo momento non era facile. Oggi aver vinto è un bel segnale perchè non sono stati 15 giorni semplici ma la squadra trasmetteva entusiasmo e l’ho rivisito in campo. Spesso ci facevamo prendere dal nervosismo e invece oggi ho visto belle cose. Stasera è giusto che i ragazzi festeggino ma siamo indietro e dobbiamo recuperare terreno. Giocheremo contro la Juve Stabia, che è davanti a noi, e non sarà una gara semplice. Se a segnare sono gli attaccanti la felicità è doppia ma se la squadra gioca bene i risultati arrivano e non è importante chi segni. Abbraccio di gruppo a fine gara? Un bel segnale, così come la risposta del pubblico visto che è stato più disteso verso la squadra. Due vittorie di fila in casa? Adesso dobbiamo volere la terza contro la Juve Stabia. Pensiamo partita per partita».