Palermo-Modena, Brunori: «Dobbiamo lavorare ed essere bravi a portare la gente dalla nostra parte»

Nel post-partita di Palermo-Modena, il capitano rosanero, Matteo Brunori, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni ufficiali del club:

«Cercavamo questa vittoria per l’ambiente e per noi. È stato bello segnare qui davanti al nostro pubblico: era quello che cercavo, volevo e speravo, per cui sono contento. L’abbraccio nel finale? Significa tutto. Siamo sempre stati uniti nei momenti difficili. I miei compagni sono stati unici perchè nelle difficoltà il gruppo non si è sfaldato e sono orgoglioso di loro. Quell’unione alla fine è venuta spontanea, stiamo bene insieme. Dobbiamo lavorare con entusiasmo partendo dalla vittoria di oggi, siamo consapevoli delle nostre qualità e dobbiamo pensare partita per partita. Bisogna dimostrare il nostro lavoro e sono convinto che poi la piazza se ne accorge e ci viene dietro. Dobbiamo essere bravi noi a portarci tutti dalla nostra parte»