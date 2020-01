Domani alle 14:30 andrà in scena la sfida tra Palermo e Marsala. Le quote dei bookmakers, relative al match, non lasciano scampo ai lilibetani. Infatti, la vittoria del Palermo è pagata 1,17 volte la posta. Il pareggio a 5,50, mentre la vittoria ospite degli uomini di Terranova addirittura a 12,00.