Palermo-Manchester City il 9 agosto: compleanno da sogno per Inzaghi

Una partita speciale in un giorno ancora più speciale. Filippo Inzaghi ha condiviso nelle sue Instagram Stories la locandina ufficiale di Palermo-Manchester City, la prestigiosa amichevole in programma il prossimo 9 agosto al “Renzo Barbera”. Ma ciò che rende ancora più significativo l’appuntamento è un dettaglio personale: quel giorno, infatti, sarà il compleanno del tecnico rosanero, che compirà 52 anni.

Un modo simbolico per legare l’inizio della nuova avventura sulla panchina del Palermo a una sfida da sogno contro il club campione d’Inghilterra, nella cornice di uno stadio pronto a vestirsi a festa. Nella stories pubblicata, Inzaghi ha accompagnato il post con due emoji – un braccio forte e un cuore – a testimoniare emozione, orgoglio e spirito combattivo in vista dell’incontro con la “sorella maggiore” del City Football Group. Un battesimo dal sapore internazionale per il nuovo allenatore, che si prepara a festeggiare il compleanno davanti al pubblico rosanero in una serata che promette di essere memorabile.