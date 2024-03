Palermo-Lommel, il difensore Lucioni neanche in panchina: salta il rientro?

Out per una lesione al polpaccio destro prima della sfida a Como del 23 dicembre, il rientro di Fabio Lucioni è ormai agli sgoccioli. Per una difesa in netta difficoltà, il centrale ex Frosinone può restituire carattere, carisma ed esperienza per cercare di ricostituire una stabilità ormai persa da tempo.

Il 36enne, però, nella sfida amichevole contro il Lommel, club della famiglia City Football Group, non è nemmeno in panchina. La prossima sfida dei rosanero è in programma giorno 1 aprile in casa del Pisa, e l’assenza del centrale tra le fila dei presenti in campo contro il Lommel potrebbe far presagire che il suo rientro in campo possa essere posticipato.