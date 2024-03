Palermo-Lommel, Corini: «Insigne da valutare per il Pisa. Su Lucioni e Traorè…»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole del Palermo contro il Lommel:

«Un allenatore ha sempre la responsabilità su determinate situazioni e capire perchè succedono e limitarli. Se il duello non lo vinci diventa complicato, cerchiamo di capire qual è la soluzione per avere la squadra più densa e compatta. Infortunati? Su Buttaro dispiace, ha avuto un piccolo fastidio ma in settimana rientrerà con la squadra. Stessa cosa per Diakitè abbiamo preferito farlo lavorare a parte ma rientrerà. Lucioni confidiamo che in settimana torni a lavorare con noi. Insigne? Dobbiamo valutare qualche giorno per capire se recuperabile per Pisa o per la prossima.

Traorè non giocava da tempo cosi tanti minuti, era importante metterli in campo. Mi piace la sua applicazione, ha fatto una buonissima partita. Gomes? Sono contento per Claudio che sia riuscito a fare gol, spero ci riesca anche in campionato».