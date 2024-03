Escl. Presidente Lommel: «Ricambieremo l’invito al Palermo. Di Bartolo…»

«Voglio fare i miei complimenti ai ragazzi per la partita di oggi. È stata una partita vera e speriamo non ci siano stati infortuni. Essendosi trattata di un’amichevole fa piacere comunque sentire che abbiano partecipato circa quattromila tifosi. Il prossimo anno ricambieremo l’invito, ospitando il Palermo nel nostro stadio». Questo il commento del presidente del Lommel Harm van Veldhoven ai microfoni di ilovepalermocalcio.com.

Di Bartolo può essere trai i profili utili al Palermo in futuro?

«Stiamo parlando di un ragazzo che avrà davanti a se un grande futuro. Magari può essere un profilo interessante per il Palermo anche in caso di promozione. Vedremo in futuro se si instaureranno delle trattative tra i nostri club. Far parte della famiglia del City Group è un aspetto molto importante per la stabilità di un club professionistico».

In caso di promozione dei rosanero le piacerebbe organizzare un evento insieme?

«Certo, sarebbe molto bello. I nostri club resteranno certamente un contatto».