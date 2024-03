Palermo-Lommel 2-1. Gli Highlights del match (VIDEO)

Partita dalle due facce quella tra Palermo e Lommel finita 2-1. Dopo un primo tempo sotto tono e con poche occasioni da gol, da entrambe le parti, nella ripresa l’ingresso di Mancuso e Di Francesco regalano nuova linfa all’attacc rosanero. A sbloccare la gara, infatti, è stato proprio il numero 17 al 52′. Corini cambia anche il centrocampo mettendo dentro Gomes che al 74′ con un gran gol a giro raddoppia il risultato. Qualche occasione anche per Mancuso e per Brunori, subentrato a Soleri. Proprio il capitano a pochi minuti dalla fine stampa un tiro sul palo. Nel recupero segna anche il Lommel con Fatah. Solita prestazione per i rosanero che a fine sosta affronteranno in trasferta il Pisa.

