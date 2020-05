Il Palermo e Pergolizzi, anche se non ancora ufficialmente, dopo aver conquistato la promozione in Serie C (si attende l’ok del Consiglio Federale) si sono separati. Adesso il club di viale del Fante andrà alla ricerca di una nuova guida tecnica ma non è ancora chiaro se, oltre l’allenatore, verrà cambiato l’intero staff tecnico della prima squadra (allenatore in seconda, preparatori atletici, collaboratore tecnico e preparatore dei portieri). Secondo quanto appreso dalla nostra redazione lo staff tecnico, che vedrà scadere il contratto il prossimo 30 giugno, non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte della dirigenza rosanero. Nei giorni scorsi si era anche parlato di un possibile “declassamento” al settore giovanile, ma neanche di questo si è mai parlato. Probabilmente durante il Cda, in programma domani (clicca qui), si discuterà anche di questo.