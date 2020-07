Nonostante i proclami del sindaco Orlando non vi è ancora traccia delle ordinanze che istituiscono le nuove isole pedonali per garantire più spazio ai locali per tavoli e sedie. Nel corso del consiglio comunale di ieri lo stesso primo cittadino ha battuto i pugni sollecitando gli assessori a fare presto. A un mese dall’annuncio, ancora nulla è stato fatto e le autorizzazioni che concedono il suolo pubblico ai ristoranti e pub già rilasciate sono solo 15. I numeri però parlano di 197 richieste.

Lo step che dovrebbe sbloccare l’impasse è, come riporta “Blogsicilia.it”, comunque l’istituzione delle isole pedonali promesse da Orlando che darebbero molto più spazio a disposizione per montare tavolini, sedie e gazebo. Le ordinanza devono essere firmate da Orlando in attesa che si pronunci il Consiglio comunale. Altro scoglio da superare è quello relativo alla Ztl e alle strisce blu che torneranno ad essere attivi dal 3 agosto, salvo ripensamenti dell’ultima ora. A partire dal 3, la sosta tornerà a costare un euro l’ora e l’ingresso in centro 5 euro al giorno. E si pagherà anche per l’accesso il venerdì e il sabato dalle 23 alle 6 del mattino.