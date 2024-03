Palermo, la sua avventura in rosanero finisce a giugno: bocciato da società e allenatore | Via dopo nemmeno un anno

La società ha deciso, andrà via a giugno. Dopo nemmeno un anno via da Palermo: bocciato da club e allenatore.

Una bocciatura che potrebbe arrivare in maniera prematura per l’attaccante. Il Palermo valuta le possibili strategie di mercato, anche se molto dipenderà dal raggiungimento dei prossimi obiettivi sportivi. Mentre la situazione in panchina rimane in standby, con Eugenio Corini che a questo punto arriverà a guidare i rosanero fino al termine della stagione, il City Group prova a giocare d’anticipo.

Sul tavolo il Palermo potrebbe mettere il cartellino di uno dei giocatori arrivati in questa stagione. L’attaccante, che non sta disputando un cattivo campionato, avrebbe attirato l’attenzione di altri club di Serie B e il feeling mai sbocciato con il tecnico potrebbe portarlo via dalla Sicilia a fine stagione.

Dalla sua cessione il Palermo potrebbe reinvestire, magari per la Serie A. In caso di promozione infatti il club andrebbe incontro – dal punto di vista del mercato – a una importante rivoluzione.

Palermo, lo Spezia interessato all’esterno offensivo

Sul giocatore, dato in partenza in queste ore come riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbero anche club di Serie B che hanno già fatto affari con i rosanero. Una di queste potrebbe essere lo Spezia, che dal Palermo aveva prelevato Mateju. Secondo quanto si apprende i liguri, che stanno lottando per rimanere in Serie B, potrebbero affondare il colpo a fine primavera, una volta certi della permanenza nella serie cadetta.

Stiamo parlando di Di Francesco che dal canto suo sarebbe disposto a lasciare Palermo. Il laterale arrivato in Sicilia dal Lecce lo scorso anno cerca più spazio, e nonostante una buona stagione – fatta di 24 presenze condite da 5 gol – sogna un ruolo da protagonista.

Le mosse sul mercato del City Group in caso di promozione

Tutto dipenderà verosimilmente dal finale di stagione del Palermo. Qualora Corini dovesse riuscire a raggiungere prima i playoff e poi la Serie A, i piani della società andrebbero rivalutati, almeno sul mercato in entrata. Anche in caso di permanenza in Serie B però, la sensazione è che Di Francesco sia destinato a lasciare la Sicilia.

La valutazione dell’ala destra si aggira intorno ai 2 milioni di euro, cifra che potrebbe essere utilizzata dal Palermo per puntare ad esempio al riscatto di Chaka Traoré, in caso di promozione. Tra gli altri calciatori del reparto offensivo infatti, Di Francesco sembra al momento l’indiziato principale per un sacrificio in uscita.