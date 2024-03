Palermo, il programma della 37^ e 38^ giornata di Serie B: tutti i match in contemporanea

La Lega Serie B rende noto il programma per le ultime due giornata.

Tutte le gare si giocheranno in contemporanea, anche se come specificato nella, la Lega si riserva la possibilità di cambiare giorni ed orari per quelle partite che non avranno effetti sulla classifica.

Di seguito il programma.

37a GIORNATA

Domenica 5 maggio 2024

ore 15.00 BRESCIA – LECCO

ore 15.00 CITTADELLA – BARI

ore 15.00 COSENZA – SPEZIA

ore 15.00 MODENA – COMO

ore 15.00 PALERMO – ASCOLI

ore 15.00 PARMA – CREMONESE

ore 15.00 PISA – SÜDTIROL

ore 15.00 SAMPDORIA – REGGIANA

ore 15.00 TERNANA – CATANZARO

ore 15.00 VENEZIA – FERALPISALO’

38a GIORNATA

Venerdì 10 maggio 2024

ore 20.30 ASCOLI – PISA

ore 20.30 BARI – BRESCIA

ore 20.30 CATANZARO – SAMPDORIA

ore 20.30 COMO – COSENZA

ore 20.30 CREMONESE – CITTADELLA

ore 20.30 FERALPISALO’ – TERNANA

ore 20.30 LECCO – MODENA

ore 20.30 REGGIANA – PARMA

ore 20.30 SPEZIA – VENEZIA

ore 20.30 SÜDTIROL – PALERMO

Palermo: il programma delle partite dalla 34ª alla 36ª giornata