Altra trasferta in pullman per il Palermo. I rosanero alle 14 di oggi, 5 febbraio, sono partiti alla volta di Avellino dove domenica 7, alle ore 15, affronteranno la squadra campana per la 23^ giornata del campionato di Serie C.

La squadra, così come accaduto prima della sfida al Potenza, pernotterà questa sera a Rende e domani mattina effettuerà la consueta rifinitura prima della conferenza stampa di mister Boscaglia.





Per la trasferta non è partito lo squalificato Lucca. A lui si aggiungono Marconi, non ancora recuperato, Marong e Corrado che non è ancora al meglio dopo il problema Covid e l’infortunio muscolare. Boscaglia invece potrà contare su Accardi, uscito acciaccato durante la sfida alla Ternana, e Almici che ritorna dopo l’ultima apparizione contro la Viterbese del 2 dicembre scorso.

In basso il video della partenza della squadra realizzato dalla nostra redazione: