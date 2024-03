Palermo, la riflessione in queste due settimane deve essere profonda

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo attraverso un articolo a firma Luigi Butera.

Corini ricominci da lì, perché senza difesa non si va da nessuna parte. Soprattutto nei play-off e soprattutto se il Palermo non se li giocherà in posizione privilegiata come sembra. La riflessione in queste due settimane deve essere profonda, senza tralasciare nulla e, dunque, nemmeno la questione tattica, perché il Palermo probabilmente non può permettersi solo due mediani. Per farlo servirebbe una condizione fisica decente, ma questa squadra pare sempre con la spia della riserva accesa.

La sosta può essere d’aiuto anche in questa direzione. Nel momento in cui si ripartirà (a Pisa), il Palermo ha l’obbligo di chiudere il campionato senza lasciare più niente per strada sia per blindare i play-off, sia per provare a risalire qualche posizione in classifica per evitare il turno preliminare. Tutto ciò può avvenire solo se Corini e la squadra tornano in sintonia come prima della trasferta (poi divenuta tragica) con la Cremonese. Se non sarà così, i play-off rischiano di durare pochissimo. E sarebbe un’altra coltellata ai tifosi.