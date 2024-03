Palermo, così è dura anche ai playoff

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Luigi Butera si sofferma sul Palermo e sull’obiettivo playoff.

Due settimane per ricomporre i cocci e otto partite per salvare il salvabile. Peggio di così il Palermo all’ultima sosta di campionato non poteva arrivarci. La sconfitta con il Venezia – pesante nel punteggio e nel modo in cui è maturata – segna un punto di non ritorno. Per Corini che è sempre più «sopportato» dai tifosi e per la squadra che è tornata in un loop come ad ottobre-novembre.

La promozione diretta è andata, i playoff però sono ancora lì ed è giusto che il Palermo se li giochi al massimo. Anche per rispetto di quei tifosi che, nonostante spettacoli osceni, continuano a frequentare il Barbera e gli altri stadi italiani in cui fanno capolino le maglie rosanero. La situazione è pesante, ripartire non sarà facile, ma Corini almeno sa di non essere in discussione. Il City Group gli ha rinnovato la fiducia anche dopo la batosta con il Venezia e questo è pure un messaggio per la squadra.

Allenatore e giocatori adesso dovranno trovare il modo per venire fuori da un tunnel che sembra nuovamente infinito come quello di qualche mese fa. Dopo più di due terzi di campionato, i difetti da correggere sono ancora tanti. Primo fra tutti quello relativo alla fase difensiva che è sempre più confusionaria e raffazzonata, come si vede anche dalle immagini che pubblichiamo in questa pagina.