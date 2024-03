Corriere dello Sport: “Palermo, domani la ripresa degli allenamenti. Ecco quando rientrano Ranocchia e Lucioni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e la situazione relativa agli infortunati.

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, sabato alle 14 al Barbera si disputa l’amichevole coi belgi del Lommel, club dell’universo City Group.

Questa settimana verrà data grande attenzione alle condizioni di Lucioni, fermo da oltre tre mesi per guai muscolari e che ha ripreso il lavoro a contatto col pallone ma ancora senza aggregarsi al gruppo: il test di sabato potrebbe essere utile per rivederlo in campo.

Per Ranocchia, invece, fermato da una lesione al bicipite femorale, l’obiettivo più plausibile è la Sampdoria.