La nota discoteca “Il Moro” si trova ormai in uno stato di abbandono, dopo le vicissitudini che hanno portato al sequestro dell’impianto nell’agosto 2018. Giancarlo Naselli, responsabile del locale, ha pubblicato un post su Facebook, ringraziando “ironicamente” la soprintendenza per lo stato di abbandono in cui riversa l’impianto.