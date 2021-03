Una vittoria nel derby contro il Catania, agli ordini del nuovo tecnico Filippi, per il Palermo. I rosanero arrivano alla sfida di domani contro la Juve Stabia con il morale alle stelle e con 3 punti conquistati sul difficile campo del Massimino. Adesso però, la parola chiave è una soltanto: continuità. La compagine siciliana vuole arrivare il più in alto possibile per ottenere un buon posto in griglia playoff e dunque, non si può sbagliare. Di fronte però, domani, ci sarà una Juve Stabia che sta ben figurando in questo campionato e precede proprio i rosanero in classifica. Ilovepalermocalcio presenta le ultime e le probabili formazioni di Palermo-Juve Stabia.

ULTIME PALERMO: Per la gara di domani, il tecnico Filippi dovrà fare a meno degli infortunati Saraniti (che ha rimediato un’elongazione al polpaccio durante l’allenamento), Doda e Corrado, oltre agli squalificati Marconi e Odjer. Recuperato però pienamente Roberto Crivello, che potrà dunque tornare al suo posto dal primo minuto. Dopo la gara giocata con il 3-4-3 in quel di Catania, il Palermo domani dovrebbe riproporre lo stesso schieramento che ha portato ottimi risultati. Tra i pali resta confermato Pelagotti dopo l’ottima prova nel derby, con il terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da Palazzi, Somma e Accardi. Sugli esterni dovrebbero agire Almici e Crivello, con De Rose e Luperini in mezzo. Davanti spazio alla fantasia di Silipo insieme a Lucca e Valente.





ULTIME JUVE STABIA: Le vespe domani dovranno fare a meno di parecchi giocatori. Mancheranno gli infortunati Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Mastalli e Orlando, mentre non ci saranno gli squalificati Troest e Vallochia. Il tecnico Padalino dovrebbe riproporre il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Russo, con il terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da Mulè, Esposito ed Elizalde; sugli esterni dovrebbero agire Garattoni e Caldore, con Scaccabarozzi e Berardocco in mezzo. Sulla trequarti possibile l’impiego di Fantacci, con Marotta e Borrelli davanti.

ARBITRO: Sarà il signor Cristian Cudini di Fermo a dirigere l’incontro. I suoi assistenti saranno Discosta di Novara e Teodori di fermo. Quarto ufficiale Di Marco di Campino.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Palazzi, Somma, Accardi; Almici, De Rose, Luperini; Crivello; Silipo, Lucca, Valente. A disp: Floriano, Martin, Santana, Fallani, Lancini, Peretti, Kanoute, Broh, Rauti, Marong All. Filippi

JUVE STABIA (3-4-1-2): Russo; Mulè, Esposito, Elizalde; Garattoni, Scaccabarozzi, Berardocco, Caldore; Fantacci; Marotta, Borrelli. A disp: Gianfagna, Lazzari, Lia, Oliva, Rizzo, Iannoni, Suciu, Ripa, Bovo, Guarracino All. Padalino