Il tecnico della Juve Stabia Stefano Sottili è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«Per passato, per tradizione e strutture è un gran bell’andare a giocare. Anche noi abbiamo un passato in categorie superiori. Sarà una gran bella partita anche sul campo, perchè sono due squadre che quando giocano bene ne beneficia lo spettacolo. Mi aspetto una bella gara, complicata per entrambe»