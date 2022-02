Walter Sabatini crede nell’impresa della Salernitana. Il direttore sportivo dei campani ha commosso il popolo granata con una richiesta.

Ecco le sue parole rilasciate nel corso della trasmissione “Amici Granata”, in onda su TV Oggi:

«Ho accettato Salerno perché è una battaglia che voglio combattere con tutto me stesso. La salvezza della Salernitana non solo sarebbe un premio per la mia carriera, ma mi aiuterebbe anche a vivere».