Intervenuto ai microfoni di “Eleven Sports” nel pre gara di Palermo-Juve Stabia, Alberto Santana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Una gara difficile, come succede spesso a noi che siamo il Palermo. Tutti ci affrontano in maniera intensa. Siamo pronti e vogliamo portare punti a casa. Dobbiamo continuare a crescere e fare un passo in avanti, stiamo lavorando bene. Il lavoro paga, se continuiamo così e seguiamo quello che chiede il mister alla squadra ci toglieremo delle soddisfazioni. Abbiamo vissuto bene le ultime gare perché la prestazione c’è stata, adesso cerchiamo quello che abbiamo lasciato nei due pareggi. Non ci diamo spiegazioni, lavoriamo soltanto per migliorarci. Un nuovo Santana non c’è. Il mister mi ha dato una possibilità e voglio viverla al massimo, lo ringrazio. Ho giocato con loro lo scorso anno, siamo molto diversi però. Abbiamo degli esterni molto forti che una volta capiti i meccanismi faranno la differenza».