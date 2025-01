Palermo-Juve Stabia, Ceccaroni: «Vittoria meritata, fatta prestazione importante»

Il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rilasciando le seguenti parole:

«È stata la partita che ci aspettavamo. Molto difficile, dove c’era da soffrire tutti insieme. L’abbiamo fatto molto bene, c’è stato l’atteggiamento giusto da parte di tutti. Sono davvero contento per tutta la squadra, ce lo meritiamo. Seconda vittoria consecutiva? Non ci eravamo riusciti finora, dovevamo dare continuità alla prestazione contro il Modena. Adesso dobbiamo continuare a lavorare perché lo stiamo facendo bene. Siamo sulla strada giusta. Spero sempre di dare una mano alla squadra sia in difesa che in attacco; il mister mi dà la libertà di propormi e i compagni riescono sempre a trovarmi. Voglio sottolineare che la prestazione della squadra, soprattutto a livello caratteriale, è stata veramente importante. Reggiana? Sarà un’altra gara difficile, dobbiamo preparare la settimana al meglio per arrivarci pronti».