Palermo-Juve Stabia, Dionisi: «C’è stata volontà di non prendere gol. Contento per Le Douaron»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, il tecnico Alessio Dionisi ha commentato la vittoria conquistata contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Seconda vittoria consecutiva? Ce la godiamo e speriamo che arrivi la terza. Fermandoci a riflettere, sappiamo che oggi era difficile; sotto certi aspetti non siamo stati i migliori della stagione. I ragazzi sono stati bravi, hanno capito il momento, hanno interpretato bene la partita, che era sporca, e sono riusciti a portarla a casa nonostante non sia stata entusiasmante a livello tecnico. Una partita molto positiva. Ora dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo fatto sei punti in tre partite, dobbiamo essere soddisfatti per come è iniziato questo 2025 ma non appagati. Ci faremmo del male da soli. È giusto essere contenti oggi, martedì testa alla prossima. Quarto gol di Le Douaron? Sono contento per Jeremy, sono contento per la squadra. Doppiamente contento perché il gol è linfa positiva sia per la squadra che per il giocatore. Per me chi fa gol fa gol, è indifferente. Se Jeremy acquisisce più sicurezza è un bene per la squadra. Solidità difensiva? Non è facile, concedi qualcosa in tutte le partite e anche oggi l’abbiamo concessa. La volontà di difendere è stata giusta. Succederà anche che concederemo meno e prenderemo gol. Oggi la squadra ha fatto di tutto per non prendere gol, ed è questo quello che voglio vedere sempre. Reggiana? Hanno subito una sconfitta un po’ rocambolesca. Non dobbiamo farci ingannare dal risultato; la Reggiana è una squadra di qualità che sa giocare. All’andata è stata una partita difficile come quella di oggi e come lo saranno tutte».