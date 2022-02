Intervenuto ai microfoni di “Eleven Sports” Matteo Brunori ha rilasciato le seguenti parole:

«Sono contento personalmente ma soprattutto per la squadra, aspettavamo da qualche partita questa vittoria e ce la meritavamo. Classifica marcatori? Non ci penso, mi fa piacere far gol ma non la guardo. L’importante è vincere e portare a casa punti per risalire la classifica. Il vero Palermo deve essere questo, perchè lavoriamo ogni giorno con sacrificio. Ci alleniamo benissimo. Al secondo posto ci crediamo, vanno messi degli obiettivi e si deve provare a raggiungerli. Fino all’ultimo metteremo tutto in campo. Ringrazio Baldini per le belle parole, cerco di ricambiare in campo».