Silvio Baldini è intervenuto ai microfoni di “Eleven Sports” al termine di Palermo-Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«I ragazzi sono da complimenti, straordinari. Siamo rimasti in dieci alla fine del primo tempo e contro la Juve Stabia non nera facile. Dispiace per questo gol preso nei minuti di recupero, ma meglio che non parlo. Ci sono episodi che vengono giudicati in una maniera che non riesco a capire. Comunque stasera nella sofferenza la squadra ha vinto ed è quello che contava. Abbiamo giocato un’altra partita nel momento in cui siamo rimasto in dieci. Ripeto: mi spiace solo per il gol finale perché non lo meritavano. Brunori se mentalmente cerca di realizzare i suoi sogni con lavoro e concentrazioni non centra niente in queste categorie. Anzi, sarebbe da Serie A».