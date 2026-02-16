Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen verso la conferma: intesa verbale per il rinnovo”

La conferma di Jesse Joronen prende quota. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra il direttore sportivo Osti e gli agenti del portiere finlandese sarebbe stata raggiunta un’intesa verbale per il rinnovo del contratto.

Arrivato in estate da svincolato, in piena emergenza tra i pali, Joronen ha firmato un accordo fino a giugno ma il suo rendimento — culminato anche nella recente prova decisiva contro l’Entella — ha convinto la società a puntare sulla continuità. Come evidenzia Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la soddisfazione del club per le prestazioni dell’estremo difensore è totale.

Accordo sì, firma no

Al momento si tratta di un’intesa non formalizzata. Le ragioni sono diverse: Osti stesso ha il contratto in scadenza e il Palermo non conosce ancora la categoria della prossima stagione. La priorità, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta la volata finale. Tutto il resto è rimandato.

La dirigenza vuole evitare distrazioni in un momento decisivo, ma il segnale è chiaro: Joronen è considerato una pedina centrale nel progetto tecnico.

Ripresa verso il Südtirol

Sul campo, la squadra ha osservato un giorno di riposo e oggi riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro il Südtirol al Barbera. Buone notizie dall’infermeria: Peda, fermatosi a Marassi contro la Sampdoria, è stato convocato nell’ultimo turno ed è vicino al pieno recupero.

Ottimismo anche su Rui Modesto, convocato e pronto a rientrare stabilmente nel gruppo. Come conclude Antonio La Rosa nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, il Palermo prepara la prossima tappa della rincorsa con certezze tra i pali e fiducia nel lavoro quotidiano.