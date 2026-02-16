Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen verso la conferma: intesa verbale per il rinnovo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
inzaghi mirri gardini osti (14)

La conferma di Jesse Joronen prende quota. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra il direttore sportivo Osti e gli agenti del portiere finlandese sarebbe stata raggiunta un’intesa verbale per il rinnovo del contratto.

Arrivato in estate da svincolato, in piena emergenza tra i pali, Joronen ha firmato un accordo fino a giugno ma il suo rendimento — culminato anche nella recente prova decisiva contro l’Entella — ha convinto la società a puntare sulla continuità. Come evidenzia Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la soddisfazione del club per le prestazioni dell’estremo difensore è totale.

Accordo sì, firma no

Al momento si tratta di un’intesa non formalizzata. Le ragioni sono diverse: Osti stesso ha il contratto in scadenza e il Palermo non conosce ancora la categoria della prossima stagione. La priorità, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta la volata finale. Tutto il resto è rimandato.

La dirigenza vuole evitare distrazioni in un momento decisivo, ma il segnale è chiaro: Joronen è considerato una pedina centrale nel progetto tecnico.

Ripresa verso il Südtirol

Sul campo, la squadra ha osservato un giorno di riposo e oggi riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro il Südtirol al Barbera. Buone notizie dall’infermeria: Peda, fermatosi a Marassi contro la Sampdoria, è stato convocato nell’ultimo turno ed è vicino al pieno recupero.

Ottimismo anche su Rui Modesto, convocato e pronto a rientrare stabilmente nel gruppo. Come conclude Antonio La Rosa nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, il Palermo prepara la prossima tappa della rincorsa con certezze tra i pali e fiducia nel lavoro quotidiano.

