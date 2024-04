Palermo, incidente tra due camion in viale Regione Siciliana: traffico in tilt

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per via di un tamponamento tra due camion, avvenuto poco prima dell’incrocio con via Perpignano.

Come si legge su “Gds.it” i due conducenti sono rimasti illesi, ma l’incidente ha provocato lunghissime code lungo la circonvallazione a partire da corso Calatafimi.

I due mezzi coinvolti nell’impatto si trovano infatti al centro della carreggiata e la circolazione procede a rilento, allungando inevitabilmente i tempi di percorrenza. Sul posto è stato chiesto l’intervento della polizia municipale per gestire la viabilità.