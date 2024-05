Europa League: tifoso dell’Atalanta arrestato per razzismo a Marsiglia (VIDEO)

Come riporta fanpage.it, un tifoso dell’Atalanta si trova attualmente in stato di fermo a Marsiglia. In occasione della sfida tra i nerazzurri di mister Giampiero Gasperini e il club francese, match valido per la semifinale d’andata di Europa League, un tifoso alcuni tifosi sono stati ripresi tra gesti probabilmente nazisti e razzisti.

Girano in rete, infatti, alcuni video che inchiodano almeno un paio di ultras dell’Atalanta mentre fanno saluti nazisti o versi della scimmia.