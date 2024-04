Incidente Petrucci: «Mi è andata bene, con un’altra macchina sarei morto»

L’edizione online de “Il Corriere della Sera” si sofferma sulle condizioni di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, il giorno dopo lo spaventoso incidente: con la sua Maserati un volo di 15 metri in un dirupo.

Ecco le parole di Pietrucci:

«Con un’altra macchina non ce l’avremmo fatta, non ci saremmo salvati…Io sto meglio, ma quanta paura. Il pensiero va a mia moglie, soccorsa e ricoverata in un altro ospedale. Mi è andata bene, il Signore ci ha salvato».