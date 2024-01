Come riportato da “Qds.it” si registra un terribile incidente sul lavoro in via Cardinale Alessandro Lualdi, all’Arenella di Palermo: un operaio è in gravi condizioni.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe precipitato da un’impalcatura situata al terzo piano dell’edificio in fase di ristrutturazione.