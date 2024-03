All’altezza dello svincolo Tommaso Natale – Mondello, nella corsia in direzione Trapani della Palermo-Mazara, si registra un’incidente che ha coinvolto una donna incinta. Come riportato da qds.it, l’auto si sarebbe ribaltata per cause da accertare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito la donna in ospedale, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.