Segre: «Crediamo nella serie A»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre è intervenuto nel corso di “Dazn Talks” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«Serie A? Non sono scaramantico, parlo molto sinceramente e con la realtà dei fatti. Quanto ci credo? Ci credo e ci crediamo tanto, mancano otto partite, in B ogni anno può succedere di tutto. Siamo un grande gruppo, le partite durano 100′ ci prepariamo per quello e possiamo fare ancora tanto. Ci crediamo come tutto il gruppo, la società e la città».