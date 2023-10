L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul traffico in tilt nella giornata di ieri, più del solito.

Stai a vedere che lo zio di Johnny Stecchino aveva ragione, quando parlava ad un inebetito Roberto Benigni del principale problema di questo città. «Il traffico è la vera piaga che ci rende famosi in tuito il mondo». diceva il personaggio intampretato dal magistrale Paolo Bonacelli. e giù con le risate. visto che agli inizi degli anni ‘90 i disagi dichiamo così, erano altri. Trent’anni dopo, ripensando a quel film non ride proprio nessuna.

Non sì è divertito l’automobilista che ieri ha passato ore in macchina per fare pochissimi chilometri in viale Regione Siciliana, non ha mantenuto il sorriso chi si è trovato dalle partì di via Crispi, vicino al porto. Prendere l’autostrada in

direzione Catania, e non certo da oggi, non è la cosa più semplice del mondo, ma se succedono incidenti e i lavori a ponte Corleone sono più laboriosi a causa di ulteriori (piccoli) ma fastidiosissimi restringimenti della carreggiata. Il tutto diventa un’impresa titanica. Ed è quello che è successo ieri sulla Circonvallazione.

Uno schianto all’altezza dello svincolo di via Belgio fra due tir, ha paralizzato il traffico in una parte di viale Regione: un ferito lieve ma automobilisti tutti in coda in una situazione infernale, con il caldo e il vento di scirocco che soffiava fortissimo.