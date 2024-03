Palermo, incendio in casa: morta una donna di 83 anni

Tragedia a Palermo. Come si legge su “PalermoToday” una donna di 86 anni è morta a causa di un incendio divampato intorno alle 20 di oggi in via Umberto Giordano, all’interno della sua abitazione che si trova al primo piano dell’edificio al civico 33.

A lanciare l’allarme sono stati gli altri condomini che, sentendo puzza di bruciato, hanno contattato il 112. In pochi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo per attaccare le fiamme.