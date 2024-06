Palermo in vacanza: Desplanches e Vasic insieme a Barcellona (FOTO)

Il Palermo sta sfruttando un periodo di pausa prima di iniziare la preparazione per la nuova stagione calcistica. Alcuni giocatori del team hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Spagna. Tra questi, il portiere Desplanches e il compagno di squadra Vasic, che hanno scelto Barcellona come destinazione. Desplanches ha condiviso un momento delle loro vacanze su social media, pubblicando una storia in cui appare insieme a Vasic, evidenziando il clima di amicizia e relax che si gode fuori dal campo. Questi momenti di riposo sono importanti per i giocatori, permettendo loro di ricaricare le energie in vista degli impegni futuri.

Continue Reading