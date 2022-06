L’edizione odierna de “La Repubblica” ha riportato un’intervista a Silvio Baldini.

Ecco le sue parole:

E adesso, che estate l’attende? «Sono tornato nella mia Toscana. Mi alzo alle quattro di mattina, esco coi cani, vado in montagna e passeggio sul lungomare, due ore, con mia moglie. Ci godiamo la famiglia».

Ma rimarrà a Palermo? «Si, ho un contratto. E come me anche le persone del mio staff. Il Palermo ha storia e quest’anno abbiamo realizzato allo stadio il record di presenze. E non contro la Juventus ma col FeralpiSalò. Qui qualcosa va oltre la logica, c’è un destino che vuole che tu vada oltre alla razionalità. Una magia che non si vede da nessun’altra parte. Sapevo che un giorno tutte le cattiverie che avevo subìto, per la legge del contrappasso, mi sarebbero rimbalzate addosso. Ma non ho senso di rivalsa, voglio bene a tutte le persone. Basta che non mi rompano le scatole».