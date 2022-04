Come si legge su “LiveSicilia” i carabinieri indagano su alcuni incendi che si sono verificati a Palermo in un’area di duemila metri quadrati confiscata alla mafia e in parte abbandonata.

Gli incendi sono stati appiccati nei container dell’ex impianto sportivo di via Cavalieri Vittorio Veneto ad angolo con via Villa Giocosa nella zona di San Lorenzo, alle spalle del liceo scientifico Meli. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Non è la prima volta che quei container che servivano i campi di calcetto vengono dati alle fiamme. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dei danneggiamenti.