Palermo in campo contro il Bari con la Third 2025/26: omaggio a Mondello

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Il Palermo scenderà in campo questa sera contro il Bari indossando la Third Kit 2025/26, che farà così il suo esordio ufficiale in partita.

La divisa, già presentata nei giorni scorsi dal club, rappresenta un omaggio a Mondello: il pattern grafico richiama le linee sinuose dello stile liberty delle ville storiche e dell’Antico Stabilimento Balneare. Nascosto nel motivo decorativo si trova anche un riferimento alla doppia coda della sirenetta di Piazza Mondello, simbolo del quartiere costiero e figura iconica della tradizione palermitana.

Negli spogliatoi del “Barbera” le nuove maglie sono già pronte per Brunori, Palumbo, Bani, Pohjanpalo e il resto della squadra, che sfideranno il Bari davanti al pubblico rosanero.

Ultimissime

