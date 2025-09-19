Palermo in campo contro il Bari con la Third 2025/26: omaggio a Mondello
Il Palermo scenderà in campo questa sera contro il Bari indossando la Third Kit 2025/26, che farà così il suo esordio ufficiale in partita.
La divisa, già presentata nei giorni scorsi dal club, rappresenta un omaggio a Mondello: il pattern grafico richiama le linee sinuose dello stile liberty delle ville storiche e dell’Antico Stabilimento Balneare. Nascosto nel motivo decorativo si trova anche un riferimento alla doppia coda della sirenetta di Piazza Mondello, simbolo del quartiere costiero e figura iconica della tradizione palermitana.
Negli spogliatoi del “Barbera” le nuove maglie sono già pronte per Brunori, Palumbo, Bani, Pohjanpalo e il resto della squadra, che sfideranno il Bari davanti al pubblico rosanero.