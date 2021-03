Palermo, il sindaco estende i divieti anti movida: anche la Vucciria a numero chiuso. L'ordinananza

Tra le piazze a numero chiuso stavolta c’è pure la Vucciria. E al divieto di stazionamento sul lungomare di Mondello il sabato e la domenica – anticipato di un’ora dalle 11 alle 22 – si aggiunge dalle 5 alle 22 il divieto di stazionamento sempre nel weekend da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari in tutto il litorale, comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico (da questo sabato fino al 4 aprile, ogni fine settimana). E davanti alle scuole dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15.

Dopo l’esperimento delle piazze a numero chiuso partito sabato scorso e a seguito di un reportage di “Repubblica” sulla movida ombra in zona gialla, il sindaco Leoluca Orlando rilancia con altre due ordinanze. E spunta la possibilità di chiudere strade e piazze pure alla Vucciria, tenuta fuori dal precedente provvedimento. La prima ordinanza individua alcune aree in cui viene disposto il divieto di stazionamento, l’altra, aumenta l’elenco dei luoghi caldi della movida a rischio assembramento su cui intervenire e disporre la chiusura, qualora si verifichino particolari circostanze. In questo secondo caso a via Spinuzza e piazza Sant’Anna si aggiungono tra le altre via Maccheronai, discesa Caracciolo e via Argenteria. “Si tratta di un pacchetto di provvedimenti concordati con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza – dice il sindaco – che servono a dare ai cittadini indicazioni di comportamento, prima ancora che dare regole da seguire e prevedere sanzioni. Di fronte ad una situazione che non può che preoccupare anche in Sicilia per la risalita dei contagi, ancora una volta la paura del virus deve essere un deterrente più forte della paura delle sanzioni, fermo restando l’indispensabile ed encomiabile lavoro di prevenzione e controllo svolto dalle forze dell’ordine e dalla polizia municipale”.

Divieto di stazionamento

Con la prima ordinanza si dispone il divieto di stazionamento dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 22 nelle seguenti zone: Quartiere Tribunali Castellammare: via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Maqueda, via Cavour, piazza XIII Vittime, via Filippo Patti, litorale (dal prolungamento ideale di via Filippo Patti al prolungamento di via Lincoln). Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà : corso Tukory, corso Re Ruggero. piazza Indipendenza, corso Calatafimi, vicolo a Porta Nuova, corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Volturno, piazza Giuseppe Verdi, via Maqueda. Quartiere Politeama Libertà : via Filippo Patti, piazza XIII Vittime, via Cavour, piazza Giuseppe Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Giovanni Pacini, via G. Damiani Almejda, via Piersanti Mattarella, muro di cinta di Villa Trabia, piazza Luigi Scalia, via Giorgio Montisoro, via Libertà , piazza Francesco Crispi, via delle Croci, recinzione nord-ovest dell’Ucciardone, piazza Carlo Giacchery, via Cristoforo Colombo, linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell’area portuale al mare, via Sampolo, via Salvatore Puglisi, via Andrea Cirrincione, via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al muro di cinta del Parco della Favorita, piazza Leoni, vie dei Leoni, viale Emilia, via Empedocle Restivo, via Marche, viale delle Alpi, via Daidone, via Umberto Giordano, via Notarbartolo.

Sempre con la stessa ordinanza è disposto per i giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 marzo 2021 e 3 e 4 aprile 2021 dalle 5 alle 22 il divieto di stazionamento da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari in tutto il litorale. E davanti alle scuole dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15. È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere gli studenti.