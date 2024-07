Palermo: il report del terzo giorno a Manchester

Continua il lavoro al CFA di Manchester per i rosanero di mister Alessio Dionisi, in vista dell’amichevole in programma domani contro il Leicester. Attraverso i canali ufficiali, il club ha reso noto il report dell’allenamento odierno:

“È proseguita oggi al CFA di Manchester la preparazione pre campionato del Palermo.

Dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero hanno svolto al mattino un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio didattica difensiva e situazioni di palla inattiva a sfavore.

Domani alle 19.00 (ora locale) la squadra allenata da Alessio Dionisi affronterà in amichevole il Leicester al SMH Group Stadium di Chesterfield”.