Il Consiglio comunale si potrebbe discutere a breve la proposta di revoca della cittadinanza onoraria conferita a Maurizio Zamparini. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, a chiederlo è stato il gruppo del Movimento 5 Stelle a Sala delle Lapidi, che annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Consiglio in seguito alla decisione della Procura Federale che ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare Zamparini “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione della Figc”. Zamparini era stato insignito della cittadinanza onoraria nel giugno del 2004, al culmine della storica cavalcata che portò i rosanero nella massima serie dopo ben 32 anni.