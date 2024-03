Palermo, il gol della Cremonese a Modena ha chiuso il sogno promozione diretta

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” analizza i risultati deludenti del Palermo ottenuti nelle ultime partite che, probabilmente, compromettono l’obbiettivo promozione diretta.

Il gol della Cremonese all’ultimo secondo a Modena (segnato nuovamente in inferiorità numerica) lancia un chiaro segnale in chiave secondo posto. I punti di distacco tra i rosanero e i grigiorossi sono ben sette: un distacco difficile da colmare, anche perché in mezzo ci sono il Como (+6), il Venezia (+5). Per non parlare anche del Catanzaro che ieri ha superato la squadra di Corini che, considerate le ultime uscite, non dà troppe speranze di rimonta. Ternana, Cittadella e Brescia sono esempi di partite in cui il Palermo ha sprecato punti facendo trasformare queste squadre come se fossero il Real Madrid. I demeriti rosanero sono evidenti: dopo aver vinto contro i rosanero, le Fere hanno perso per 1 a 3 in casa contro il Parma mentre gli uomini di Gorini non riescono più a vincere.