Corriere dello Sport: “Palermo-Corini, situazione va monitorata. Cosa succede”

L’edizione di questa mattina de “Il Corriere dello Sport” fanno il punto della situazione di Eugenio Corini, finito nel mirino delle critiche per via dei risultati del Palermo ottenuti nelle ultime tre partite

Nulla è ancora precluso con 10 giornate da giocare e i confronti diretti quasi tutti a favore, ma bisogna capire se tutti continuano a crederci nella stessa maniera. Con la trasferta di Lecco in programma domenica 10 marzo alle 16:15, La squadra ha avuto un giorno in più di riposo e riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani e probabilmente ci sarà un colloquio fra tutte le componenti per capire come andare avanti.

Corini è tornato nuovamente in discussione, non tanto per il ko di Brescia. La considerazione è che dopo un anno e mezzo il processo di consolidamento sembra essersi fermato a metà per i troppi passi falsi compiuti. Il Palermo di Corini non aveva mai subito 4 gol in una gara e per giunta in un solo tempo! Le scelte sugli uomini proposti nell’ampio turn-over sono state bocciate dal campo. I cali di concentrazione, inoltre, sono più che frequenti e da tutto l’anno va avanti il balletto relativo ad un allenatore che non piace alla piazza. L’ultima arma di Corini, e con lui di tutto il Palermo, è l’ennesima bravura nel reagire in situazioni difficili: dopo Lecco, ci sarà lo scontro diretto al Barbera col Venezia. Tuttavia serve un altro spirito per ridare l’impressione di una squadra competitiva, almeno per i play-off.