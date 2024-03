Palermo, tutti contro Corini | Arriva lo specialista per la promozione in A: con lui vanno a colpo sicuro

Eugenio Corini ancora sul banco degli imputati. Al suo posto arriva lo specialista delle promozioni in Serie A.

Il Palermo si lecca le ferite dopo la brutta sconfitta interna. I rosanero sono caduti sotto i colpi del Brescia e, ancor prima, della Ternana. Hanno visto dunque il loro divario con le zone della classifica della promozione diretta allargarsi ulteriormente.

Sul banco degli imputati non poteva che finire ancora una volta Eugenio Corini. il tecnico la cui panchina è stata in bilico fino allo scorso dicembre era tornato a galla grazie ai buoni risultati degli inizi del 2024, ma adesso i nuovi scivoloni hanno nuovamente messo l’ex centrocampista rosa nero in dubbio.

Già nelle scorse settimane l’ambiente si era mostrato nei suoi confronti piuttosto insofferente, e la società avrebbe a disposizione anche tra le opzioni quelle di cambiare in corso guida tecnica. Gli allenatori svincolati sono molti, e c’è anche qualche nome che sta stuzzicando la fantasia dei tifosi. Uno specialista che di promozioni in serie A si intende e che ha fatto anche segnare un particolarissimo record nella categoria.

Crisi Palermo: Corini rischia la panchina

Piccola crisi in casa Palermo dopo le buone prestazioni di gennaio e le prime settimane di febbraio. Un solo punto nelle ultime tre gare, hanno fatto scivolare gli uomini di Corini al sesto posto a meno sei dal Como secondo in classifica. C’è ancora tempo per puntare alla promozione diretta, ma adesso la pazienza dell’ambiente nei confronti del tecnico sembra essere esaurita.

Nel post partita della gara di qualche giorno fa contro la Ternana invece, Corini ha parlato di una squadra troppo disunita soprattutto dopo il 2-1 degli umbri. “Una sconfitta dura da digerire”, ha detto l’ex Brescia che non gode più del sostegno dei tifosi da tempo. Ai rosanero però potrebbe fare gola un nome, per sostituirlo qualora la società decidesse – a differenza di dicembre – di esonerare Corini.

Palermo, il nuovo nome per la panchina è Pippo Inzaghi

Sono solo suggestioni, ma se la società dovesse decidere di interrompere i rapporti con l’attuale tecnico, un nome su tutti potrebbe finire sulla scrivania del City Football Group. Stiamo parlando di Filippo Inzaghi, che dall’11 febbraio è svincolato ed ha interrotto il suo percorso a Salerno. Inzaghi, che con non è riuscito a risollevare le sorti della Salernitana – tra gravi problemi di organico e societari – ha un feeling totalmente diverso con la Serie B.

Nel 2021 la indimenticabile esperienza condita da record su record di Benevento, poi i Play-off conquistato con la Reggina nel 2022. Proprio l’attuale allenatore del Palermo subentrò a Inzaghi nel 2022, a Brescia, dopo la rottura della società con il tecnico di Piacenza. E chissà che stavolta invece non sia Inzaghi a prendere il posto – per la corsa alla promozione – di Eugenio Corini.