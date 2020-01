Il Palermo è, ancora, in attesa della ratifica per la convenzione riguardante l’utilizzo esclusivo del Tenente onorato di Boccadifalco. Nonostante questo, comunque, la squadra rosanero ha l’ok per sostenere gli allenamenti all’interno della struttura militare dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi o pre festivi. Questo perché all’esercito costerebbe, in caso di allenamenti della squadra, molto tenere del personale all’interno della struttura. Per l’ok definitivo manca solo il sì dello SME (Stato Maggiore Esercito) Sport, ma la questione dovrebbe essere risolta nel giro di pochi giorni.