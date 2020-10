Il Palermo e il Catania hanno incontrato l’assessore allo assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana. Di seguito la nota pubblicata dal sito ufficiale del Palermo:

“Nella speranza comune di poter vivere presto la gioia del ritorno dei tifosi sugli spalti, Calcio Catania e Palermo Football Club hanno incontrato oggi Manlio Messina, assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana.

Nico Le Mura, amministratore unico del club etneo, ha dapprima accolto a Torre del Grifo il presidente del Palermo Dario Mirri. D’intesa tra i massimi rappresentanti dei due club e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale nel corso del successivo incontro: riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con introiti drasticamente ridotti se non addirittura azzerati.

Catania e Palermo al lavoro, insieme, per i tifosi siciliani”.